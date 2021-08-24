Варшава, 24 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Вечером 23 августа со склада правительственного Агентства стратегических резервов Польши к польско-белорусской границе был доставлен гуманитарный конвой, в котором находятся палатки, одеяла, полевые кровати, средства защиты для нелегальных мигрантов на территории Белоруссии. Об этом Polskie Radio сообщил председатель Агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В настоящее время фура с гуманитарной помощью стоит на границе с Белоруссией. Мы ожидаем разрешения белорусских властей на передачу нашей помощи нелегальным мигрантам, которые живут прямо на границе с белорусской стороны», — сообщил Кучмеровский.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из нескольких десятков нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на протяжении последних дней кочует близ деревни Уснаж-Гурный на польско-белорусской границе. Эти люди находятся на территории, контролируемой белорусской стороной, однако ждут, когда смогут проникнуть на территорию Польши. Они ночуют на улице. При этом, из-за их нелегального статуса польские пограничники не впускают мигрантов в республику.