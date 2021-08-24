Саратов, 24 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Мошенники обогатились за счет 67-летней жительницы Саратова на 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

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По словам пострадавшей, ей позвонили неизвестные и убедили перевести деньги на «резервные» счета. Сначала с женщиной разговаривал якобы сотрудник банка, затем полицейский. Она поверила словам злоумышленников, что ее сбережения находятся под угрозой и отправилась в торговый центр, где через банкомат перевела накопления на указанные номера. При этом часть денег женщина взяла в кредит. Общая сумма ущерба составила 1616 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области три преступления из четырех совершаются путем кражи либо мошенничества.

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