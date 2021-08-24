Лион, Франция, 24 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти во французский «Лион». Об этом 24 августа сообщает Footmercato.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

По информации источника, «Лион» заинтересован в приобретении 26-летнего иранского футболиста. Срок соглашения Азмуна с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмуном заинтересовался немецкий «Байер», который предложил ему контракт на пять лет

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды он трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок России. Ранее он играл за «Рубин» и «Ростов».

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