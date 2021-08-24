Ярославль, 24 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Десять предприятий Ярославской области представили свою продукцию на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», открывшемся в подмосковном парке «Патриот» 22 августа.

Ярославский радиозавод Стенд Ярославского радиозавода

Кроме моделей кораблей и внедорожной техники интерес посетителей вызвали профессиональные средства связи, которые представил Ярославский радиозавод. На стенде предприятия можно было ознакомиться со всеми направлениями производимой продукции для авиации, ВМФ и сухопутных войск. Среди двух десятков экспонатов были и новинки собственной разработки. А всего в актуальной номенклатуре продукции Ярославского радиозавода — 450 наименований различных изделий. Кроме того, ведущие инженеры радиозавода принимают участие в тематических круглых столах, семинарах и конференциях форума, в том числе посвященных развитию средств связи следующего — седьмого — поколения.

Ярославский радиозавод Форум «Армия — 2021»

При встречах с заказчиками и партнерами на стендах «Армии — 2021» генеральный директор Ярославского радиозавода Владимир Филимонов подчеркивал, что этот год для предприятия — юбилейный. Опыт семидесяти лет производства и разработки профессиональных средств связи — надежный фундамент для дальнейшего развития самых широких компетенций завода.

«Уже первый день форума позволил нам пообщаться с первыми лицами предприятий-партнеров, с которыми мы сотрудничаем по всей линейке нашей продукции, — рассказывает Владимир Филимонов. — Мы обсудили перспективы сотрудничества, совместные будущие заказы, коммерческие риски, успехи освоения отечественных технологий в рамках программ импортозамещения. Это чрезвычайно важно, так как именно сейчас формируется вектор развития перспективных систем связи, как минимум, на десятилетие вперед: уже прорабатываются создание новых средств передачи информации в контексте нового видения. И наша задача — как завода-производителя — найти свое место в обновляемых цепочках кооперации. Даже первый день работы форума показал, что мы несомненно будем участвовать в тех программах, в которых уже присутствуем и имеем реальные возможности войти в еще только формирующиеся перспективные проекты».

В последние дни работы форума «Армия 2021» на стенде предприятия побывает еще одна делегация. Поддержать родной завод приедут победители заводских конкурсов профмастерства, премированные этой поездкой за эффективность труда и повышение профессиональной квалификации.