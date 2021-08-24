Ярославский радиозавод представил свои разработки на форуме «Армия – 2021»
Ярославль, 24 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Десять предприятий Ярославской области представили свою продукцию на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», открывшемся в подмосковном парке «Патриот» 22 августа.
Кроме моделей кораблей и внедорожной техники интерес посетителей вызвали профессиональные средства связи, которые представил Ярославский радиозавод. На стенде предприятия можно было ознакомиться со всеми направлениями производимой продукции для авиации, ВМФ и сухопутных войск. Среди двух десятков экспонатов были и новинки собственной разработки. А всего в актуальной номенклатуре продукции Ярославского радиозавода — 450 наименований различных изделий. Кроме того, ведущие инженеры радиозавода принимают участие в тематических круглых столах, семинарах и конференциях форума, в том числе посвященных развитию средств связи следующего — седьмого — поколения.
При встречах с заказчиками и партнерами на стендах «Армии — 2021» генеральный директор Ярославского радиозавода Владимир Филимонов подчеркивал, что этот год для предприятия — юбилейный. Опыт семидесяти лет производства и разработки профессиональных средств связи — надежный фундамент для дальнейшего развития самых широких компетенций завода.
В последние дни работы форума «Армия 2021» на стенде предприятия побывает еще одна делегация. Поддержать родной завод приедут победители заводских конкурсов профмастерства, премированные этой поездкой за эффективность труда и повышение профессиональной квалификации.