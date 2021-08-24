Киев, 24 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 692 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает украинский минздрав.

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"По данным Центра общественного здоровья за сутки 23 августа на Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 54, медработников — четыре)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 863 275.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 27 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 501.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 778 201 человек вылечился от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 844 497 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 610 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.