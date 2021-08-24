Штат Калифорния, США, 24 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Специалисты японского автопроизводителя Toyota Motor провели в Калифорнии (США) испытания модернизированной модели Lexus LX. Об этом сообщается на YouTube-канале TFLnow.

Autoviva Lexus Lx 570

Тестовое авто на видео покрыто плотным камуфляжем. Оно было заснято как с передней, так и с задней части.

Обновлённая модель выделяется узкими фарами и очень большой радиаторной решёткой и угловатым силуэтом. На данный момент известно, что LX следующего поколения собран на той же «тележке» Toyota GA-F, что и его предшественник.

Ожидается, что топовая комплектация LX 750h получит турбомотор V6 рабочим объёмом 3,5 литра и гибридным приводом. Совокупная мощность силового агрегата составит 480 л. с. (871 Нм).

Ранее на авторынке России была представлена рестайлинговая версия 296-сильного внедорожника Lexus GX 460 с более современной аудиосистемой, а также новым блоком управления климатом.

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