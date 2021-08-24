Штат Калифорния, США, 24 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Ассамблея американского штата Калифорния приняла резолюцию об учреждении «Дня кимчи», который будет отмечаться ежегодно 22 ноября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Nagyman Кимчи

Согласно опубликованным данным, автором резолюции является депутат Стивен Чой.

В документе, цель которого повысить осведомлённость о корейской культуре, подчеркивается, что кимчи является традиционным корейским блюдом.

Напомним, что в июне текущего года Ассамблея штата Калифорния единогласно приняла резолюцию об учреждении «Дня тхэквондо».

Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.