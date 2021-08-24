Москва, 24 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в школах нужно предпринять ряд мер. Об этом 24 августа заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

В школе

В числе таких мер он назвал проведение дезинфекции помещений в учебных заведениях, разобщение потоков детей, чтобы сократить число контактов между ними.

«У нас есть возможность разводить их по разным корпусам в школах. Это выявление температурного режима. Выявлять больных и отстранять их от занятий. Это перевод классов, если там заболело несколько детей, перевод этого класса на дистанционное обучение на неделю», — перечислил меры профилактики Онищенко.