24 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 12:33 — REGNUM Как сообщил японский телеканал «Асахи», согласно результатам проведенного в понедельник опроса общественного мнения, уровень одобрения деятельности правительства Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой опустился до рекордно низкой отметки за всё время его пребывания у власти, составив всего 25,8%, что на 3,8% меньше, чем в предыдущем месяце.

Ёсихидэ Суга Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении ТАСС о результатах опроса отмечается, что более 60% респондентов заявили, что они отрицательно оценивают меры правительства по борьбе с коронавирусом. Большинство жителей страны (67%) отметили необходимость введения локдауна на фоне роста числа заражений. Кроме того, еще 65% указали на то, что вакцинация населения от COVID-19 не идет должным образом.

Однако столь низкая поддержка народа, похоже, не смущает Сугу, и он заявляет, что будет вновь баллотироваться на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП). Так как в Японии нет прямых выборов населением главы правительства, Суга рассчитывает на поддержку депутатов парламента от ЛДП и высших партийных бюрократов. Ибо именно они выбирают на съезде председателя партии, а затем голосуют в парламенте за его кандидатуру на пост премьер-министра. При этом у ЛДП есть резерв в виде депутатов от буддистской партии «Комэйто», которая в последние годы вступает в правительственную коалицию с либерал-демократами.

Парламент Японии

О поддержке Суги на сентябрьских выборах председателя ЛДП теперь уже на полный трехлетний срок заявил глава влиятельной фракции этой партии, он же ее генеральный секретарь Тосихиро Никай.

«Я не изменил своей позиции в поддержку повторного назначения премьер-министра (Суги)», — сказал на пресс-конференции этот ветеран партии. Никаи считает, что Суга «имеет все шансы победить по итогам голосования».

Скорее всего, за кандидатуру Суги проголосуют и сторонники бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который и выдвинул в прошлом году своего верного «оруженосца» — Сугу на высший в стране пост как опытного чиновника, обещавшего продолжать политику своего патрона.

Суга уже объявил, что будет участвовать в гонке за лидерство в партии и стране. Считается, что ему вновь будет противостоять бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. При этом ведущее информационное агентство страны «Киодо цусин» отмечает, что администрация Суги видит падение поддержки нынешнего кабинета из-за неодобрения политики борьбы с COVID-19 и знает о настроениях внутри партии в пользу избрания нового лица в качестве лидера ЛДП. При этом в партии опасаются, что переизбрание теряющего популярность в народе Суги может негативно для ЛДП сказаться на итогах предстоящих до конца октября всеобщих парламентских выборов.

Ёсихидэ Суга VOA

Японская оппозиция слишком слаба и раздроблена, чтобы одержать на выборах верх над коалицией ЛДП и «Комэйто» и прийти к власти. Но способна на волне недовольства избирателей мерами борьбы с пандемией и проведением, несмотря на протесты, Олимпиады-2020, которая в глазах японцев усугубила ситуацию в Японии с CОVID-19, отобрать у правительственных партий заметное количество мест в высшем законодательном органе страны. Во всяком случае, правящим партиям при сохранении у руля Суги будет весьма трудно даже ставить задачу получения конституционного большинства в две трети палаты представителей.

На наш взгляд, выдвижение на новый трехлетний срок непопулярного политика — едва ли оправданный риск.