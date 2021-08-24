Москва, 24 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск Минобороны России, адресованный государственному космическому научно-производственному Центру имени Хруничева, который входит в дивизион Роскосмоса. Сумма иска, пока не принятого к производству, превышает 73 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Заявление поступило 23 августа 2021 года. Сумма исковых требований — 73 052 040,83 рубля. Детали дела пока не сообщались. Стороны между собой связывают госконтракты.