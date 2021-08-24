Минобороны РФ подало многомиллионный иск к компании из дивизиона Роскосмоса
Москва, 24 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск Минобороны России, адресованный государственному космическому научно-производственному Центру имени Хруничева, который входит в дивизион Роскосмоса. Сумма иска, пока не принятого к производству, превышает 73 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Заявление поступило 23 августа 2021 года. Сумма исковых требований — 73 052 040,83 рубля. Детали дела пока не сообщались. Стороны между собой связывают госконтракты.
Центр Хруничева был создан на базе двух предприятий указом президента от июня 1993 года. В состав дивизиона центра на сегодня входят компании, которые производят составляющие для ракет-носителей «Ангара» и «Протон».
Напомним, в июне 2021 года госкорпорация «Роскосмос» подала к центру иск на 10,69 млн рублей. Дело рассмотрят 20 сентября, в нём речь идёт о взыскании пени «за нарушение срока исполнения обязательства по этапу №1 государственного контракта». Также 20 сентября будет рассмотрен иск корпорации «о взыскании пени по государственному контракту №100-С616/20/55