Астана, 24 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Власти Казахстана планируют нарастить добычу нефти до 87,9 млн тонн в 2022 году, заявил 24 августа министр национальной экономики республики Асет Иргалиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн», — сказал он на заседании правительства.

Напомним, добыча нефти в Казахстане в 2020 году достигла 85,7 млн тонн. В текущем году в стране планируют добыть 86 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики республики Нурлан Ногаев заявил, что до конца 2021 года в Казахстане заработает информационная система учета нефти и газового конденсата. «Более 60% производимой в стране нефти и газового конденсата попадет под цифровой мониторинг».