Пермь, 24 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Перми приёмная школьная кампания в 2021 году прошла спокойно. По сравнению с прошлым годом вдвое снизилось число жалоб родителей в приёмную комиссию. Об заместитель главы администрации города Алексей Грибанов доложил депутат гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В муниципалитете создано 1170 новых школьных учебных мест. В Орджоникидзевском районе ввели в эксплуатацию новое здание гимназии №3. В 2022 году за счёт строительства и капитального ремонта школ планируют добавить ещё более 2 тысяч новых учебных мест — в новых зданиях школ «СинТез» на улице Юнг Прикамья, гимназии №17 и Пермской кадетской школы №1 на улице Целинная, 15в.

В новом учебном году 1 сентября свои двери для учеников распахнет 101 школа. Все они прошли приёмку межведомственных комиссий и готовы к работе.

Грибанов отметил, что из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной с распространением коронавируса, в образовательных учреждениях продолжат измерять температуру посетителям, ежедневно дезинфицировать здания, осуществлять регулярно генеральную уборку.