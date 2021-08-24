Азовский район, Ростовская область, 24 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Ростовской области на автодороге Азов — Васильево-Петровское — Самарское построят путепровод. Мост продолжат через железную дорогу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

«Проект планировки территории выполнен в целях обеспечения проведения работ по строительству инженерного сооружения. Основная задача — установление границы зоны планируемого размещения объекта», — уточнил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

В постановлении правительства Ростовской области указано, что общая площадь земельных участков, необходимых для организации строительства путепровода, составляет 40 916 кв. метров. Часть земельных участков находится в частной собственности.