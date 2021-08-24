Кострома, 24 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил синоптиков федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) быть точнее с прогнозами. Об этом он заявил на еженедельном совещании в администрации региона 23 августа.

Https://www.publicdomainpictures.net Прогноз

«Людям приходит очень много сообщений, предупреждающих о неблагоприятных погодных условиях. Совпадения примерно 50% по этим прогнозам. Необходимо наладить работу с Росгидрометом, чтобы нам давали конкретную локацию, где мы можем ожидать подобные проблемы. Область большая. Иначе отвлекаются силы и средства на ложные сообщения».

Протяженность Костромской области с севера на юг составляет 260 километров, с запада на восток — 420 километров. Если в областном центре может идти гроза, то в удаленном городе Мантурово может наблюдаться солнечная и ясная погода.

В последний раз серьёзный погодный катаклизм затронул регион в мае 2021 года. Ураган оставил без света сотни населённых пунктов в 13 районах Костромской области, повалил сотни деревьев, повредил жилые здания, больницы, школы, детские сады. Общая сумма ущерба от непогоды составила 40 миллионов рублей. На восстановление электроснабжения у энергетиков ушло 6 дней.