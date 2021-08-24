Киев, 24 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время встречи в Киеве с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили заявил о важности проведения реформ в Грузии. Об этом глава Евросовета 24 августа сообщил в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Я подчеркнул, что реформы нужны как никогда. Приближается крайний срок для выдачи макрофинансовой помощи», — написал Мишель.

Он отметил, что, грузинским властям нужно показать приверженность к соглашениям, в той части, которая касается проведения реформ.

Напомним, в апреле руководство правящей партии «Грузинская мечта» для выхода из политического кризиса, разразившегося в Грузии, согласилось на уступки оппозиции и вязло обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если партия на местных выборах в октябре 2021 года наберёт менее 43% голосов, а также провести судебную и избирательную реформы. В июле председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение аннулировано, но реформы будут проведены.