Киев, , 11:39 — REGNUM Военный парад, который приурочен к 30-летию независимости Украины, проходит на «Майдане Незалежности» в Киеве. Его трансляцию 24 августа осуществляет в YouTube офис украинского президента.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мероприятие началось в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по киевскому Крещатику прошли войска и боевая техника Вооруженных Сил Украины и МВД страны, а в настоящее время идет демонстрация украинской военной авиации.

Помимо того, в Киеве на Днепре, а в Одессе — на Черном море, проходят речная и морская составляющие парада.

При этом на параде, помимо украинских официальных лиц, включая президента страны Владимира Зеленского, присутствуют представители десятков стран, которые прибыли на учредительный саммит «Крымской платформы» в Киеве накануне.

Напомним, акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года в ходе внеочередной сессии Верховного совета УССР.