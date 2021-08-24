Москва, , 11:38 — REGNUM Представители СНГ надеются, что Украина вернётся к сотрудничеству в рамках Содружества. Об этом журналистам заявил глава исполкома — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я направил поздравительные телеграммы в адрес руководства Украины как руководитель международной организации. Выразил надежду, и это надежда представителей всех государств Содружества, о том, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках СНГ», — сказал Лебедев.

По его словам, соответствующее взаимодействие и сотрудничество с Украиной в рамках СНГ выгодно «не только народу Украины, оно выгодно всем нам».

Лебедев также назвал страны СНГ и Украину многовековыми соседями и братскими народами.