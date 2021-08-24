Москва, 24 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Среди работающих женщин в России раньше всех мечтают уйти на пенсию маркетологи, дизайнеры и юристы — в среднем в 52 года, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Среди работающих мужчин желают раньше выйти на заслуженный отдых PR-менеджеры, дизайнеры и бухгалтеры — в среднем в 54 года.

Среди женщин дльше всех хотели бы продолжать работу те, кто занят программированием — в среднем до 54 лет, среди мужчин — менеджеры по персоналу — до 57 лет.

Опрос проведен 2−19 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 395 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство женщин в России (39%) мечтают о выходе на пенсию в возрасте 51−55 лет, большинство мужчин (28%) — в 56−60 лет.

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