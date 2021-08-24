Красноярск, 24 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребёнка от удара электрическим током возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Установлено, что 5 августа мальчик и его 14-летний друг пришли на территорию бывшего судоремонтного завода на улице Складская, чтобы собрать провода. Сломав запирающее устройство, они вошли в находившуюся под напряжением трансформаторную подстанцию.

Прикоснувшись к трансформатору, один из подростков получил удар током высокого напряжения. Он скончался на месте происшествия.

Как уточнили в ведомстве, трансформаторная подстанция обслуживается ООО «РСК Сети». Расследование уголовного дела продолжается.