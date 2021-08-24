Воронеж, 24 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Около миллиарда рублей ежегодно рассчитывают привлекать власти Воронежской области в бюджет благодаря созданию Центра налоговых доходов. О создании нового государственного казенного учреждения было объявлено 23 августа на заседании президиума правительства Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

Создание Центра налоговых доходов, утверждают власти, не потребует дополнительных расходов из бюджета — деньги на его работу будут направлены за счет перераспределения финансирования, выделенного ликвидируемому Агентству инноваций и развития экономических и социальных проектов. Из агентства инноваций в Центр налоговых доходов будут переведены 28 штатных единиц. Губернатор Гусев отметил, что, по предварительным расчетам, Центр налоговых доходов позволит дополнительно привлекать в консолидированный бюджет региона до 1 млрд рублей налогов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) Воронежской области официально ликвидировали в марте 2021 года. В конце 2020 года губернатор Воронежской области сообщал о том, что АИР планируется объединить с агентством по привлечению инвестиций.