Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года Санкт-Петербург посетили 2,6 млн туристов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил 24 августа на заседании городского правительства председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Летнем саду

Он отметил, что неплохой показатель туризма в первом полугодии 2021 года всё равно оказался на 40% меньше, чем за такой же период допандемийного 2019 года.

Причина этого понятна — сохраняющее негативное влияние пандемии коронавируса. С постепенным улучшением эпидемической ситуации и расширением вакцинации в Петербурге ожидают полного восстановления туристического рынка, что должно благотворно повлиять и на другие сферы экономики — розничную торговлю, сферу услуг ‑ и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Напомним, по словам председателя комитета по развития туризма Санкт‑Петербурга Сергея Корнеева, «даже в такие непростые для туризма времена мы стараемся поддерживать статус ведущего российского туристского центра, не только предлагая гостям всё разнообразие маршрутов, но и обеспечивая безопасность пребывания в нашем городе».