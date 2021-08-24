Красноярск, 24 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Российские журналисты, которые едут работать в Афганистан, могут разместиться в центре Россотрудничества в Кабуле. Об этом глава ведомства Евгений Примаков сообщил 24 августа журналистам в Красноярске.

Oxam Кабул

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Он отметил, что несколько групп российских журналистов сейчас направляются в Афганистан. Ведомство готово предоставить им свои помещения.

По словам Примакова, официально центр Россотрудничества в Кабуле не открывался, но работал. В августе на фоне событий в стране его сотрудников перевели в российское посольство, а местных служащих отправили по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власть в Афганистане захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это произошло после того, как власти США объявили о завершении в стране своей военной кампании.

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