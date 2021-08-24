Якутск, 24 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Якутию доставлены два автомобиля «Урал», ранцевые огнетушители, насосы, продовольствие, пожарные ёмкости и рукава. Груз республика получила из федерального агентства по государственным резервам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-центре ГУ МЧС по республике.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

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«МЧС России продолжает оказывать помощь региону, в столицу доставлена 70 тонн груза от Росрезерва», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Он также подчеркнул, что в республике уже несколько месяцев бушуют лесные пожары, но сейчас обстановка стабилизировалась и угрозы населённым пунктам нет. Леса республики горят в 43 местах, в борьбе с огнём задействованы около 1,5 тыс. человек и 164 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, cпециалисты МЧС, отправленные в Якутию для борьбы с лесными пожарами, возвращаются в свои регионы. Отправились в пункты постоянной дислокации группировки спасателей Тульского и Ногинского центров.