Москва, 24 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», согласно которому российские пенсионеры получат единовременную выплату на сумму в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пенсионер

«Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, <…> единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата будет произведена в сентябре 2021 года территориальными органами Пенсионного фонда РФ.