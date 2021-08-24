Москва, 24 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. На дублёре Волгоградского проспекта в Москве в ДТП пострадала девушка, сообщили 24 августа в пресс-службе управления столичной ГИБДД.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Прогулка на самокатах

ЧП произошло возле дома №2 дублёра Волгоградского проспекта. Автомобиль такси «Киа Рио» сбил девушку на самокате, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали.

В ГИБДД уточнили, что водитель «Киа» находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.