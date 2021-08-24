Волгоград, 24 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Паром «Марш Славянки», перевозящий три легковых автомобиля и 11 грузовиков с арбузами, сел на мель на водохранилище в Николаевском районе Волгоградской области в ночь на 24 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром

Как уточняется, грузовой паром «Марш Славянки» сел на мель примерно в 80 метрах от берега. На пароме находятся 27 человек. С помощью другого парома его пытались снять с мели, но этого сделать не удалось.

В настоящее время паром разгружают от арбузов, чтобы снять его с мели. В готовности к прибытию находятся два поисково-спасательных подразделения ГКУ Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» города Камышина и города Николаевска для оказания экстренной помощи в случае необходимости, сообщил портал v1.ru.