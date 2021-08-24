Казань, 24 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Пожилая жительница Казани обратилась в полицию с заявлением, что стала жертвой мошенников, сообщает управление МВД России по городу.

(сс) CWitte Деньги

Пострадавшая объяснила, что утром 14 августа ей на мобильный телефон позвонила девушка и представилась сотрудницей банка. Она рассказала пенсионерке о снятии с ее банковского счета денежных средств. Женщина же уверяла, что ничего не снимала. Затем позвонил якобы сотрудник службы безопасности того же банка и уточнил, пользуется ли клиентка банковской картой. Для оказания помощи в расследовании уголовного дела по списанию денег необходимо поговорить с сотрудником правоохранительных органов, который перезвонил позже. Он представился полицейским и попросил женщину оказать содействие. Для этого женщина сняла с карты более 400 тыс. рублей и перечислила на неизвестные счета. Злоумышленник поинтересовался наличием других денег на счетах. Их тоже необходимо положить «на резервные безопасные счета». Пенсионерка через банкомат внесла на 30 абонентских номеров, продиктованных мошенников, более 400 тыс. рублей. Звонивший после внесения денег сказал, что в понедельник ей придет смс-сообщение с адресом банка, в котором будут лежать ее деньги. Больше звонков и сообщений от лжесотрудников банка не поступало. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Она рассказала правоохранителям, что копила деньги в течение 15 лет. Сумма, перечисленная на счета злоумышленников, составила более 900 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, пенсионерке из Казани ночью позвонил незнакомец, голос которого показался похожим на ее сына. Злоумышленник сообщил о смертельном ДТП и попросил передать для решения вопроса без возбуждения уголовного дела деньги. Женщина поверила и передала сбережения таксисту, который перевел средства на продиктованные мошенником счета.

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