Мюнхен, Германия, 24 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Мюнхенская компания Mohr Group выставила на продажу редкий суперкар Ruf CTR. Об этом сообщается на сайте Mobile.de.

Mobile.de Ruf CTR

Всего было выпущено 29 таких версий автомобилей — все остальные CTR были конверсией уже выпущенных моделей Porsche 911.

Ruf CTR окрашен в белый цвет и имеет серую полосу вдоль капота. Пробег суперкара составляет 79 тыс. км.

В качестве силового агрегата у автомобиля стоит шестицилиндровый оппозитный мотор с двумя турбонагнетателями. Рабочий объём двигателя равен 3,4 л, а его максимальная производительность составляет 469 «лошадей» (553 Нм).

Силовая установка позволяет модели набирать «сотню» всего за четыре секунды. Максимальная же скорость купе равна 342 км/ч.

Ранее на американском аукционе Bring a Trailer выставили на торги Porsche 911 Carrera, который с 1986 по 1987 год принадлежал голливудскому актёру Тому Крузу. Продавец планирует выручить за авто порядка 51,5 тыс долларов (около 3,8 млн рублей).

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