Ростов-на-Дону, 24 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Ростовской области замедлились объёмы ввода новостроек, в то время как темпы строительства индивидуальных домов выросли. Об этом говорится в докладе Ростовстата, составленном по итогам семи месяцев 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Темпы жилищного строительства в Ростовской области в целом почти на 10% превысили прошлогодние показатели. Так, в период с января по июль 2021 года возведено 13,5 тыс. квартир общей площадью 1 млн 272,5 тыс. кв. метров. Индивидуальных жилых домов построено в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом объёмы ввода многоэтажных новостроек замедлились.

В 39 муниципальных образованиях Ростовской области зафиксирована активизация в жилищном строительстве и превышение темпов ввода жилья в сравнении с 2021 годом.