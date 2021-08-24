Москва, 24 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Большинство женщин в России (39%) мечтают о выходе на пенсию в возрасте 51−55 лет, большинство мужчин (28%) — в 56−60 лет, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Каждая пятая (20%) женщина считает правильным уйти на пенсию в 46−50 лет, каждая шестая (16%) — в 56−60 лет. О выходе на пенсию до 45-ти мечтают 7% женщин. Перестать работать в 61−65 лет хотят 4%, в 66 лет и старше — 3% женщин.

Каждый пятый мужчина (20%) хотел бы уйти на заслуженный возраст в 51−55 лет, каждый восьмой (13%) — в 46−50 лет. Оставить работу до достижения 45 лет, хотели бы 11% мужчин, в 61−65 лет — 9%. Трудиться до 66 лет желают лишь 7% мужчин.

Опрос проведен 2−19 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 395 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, уход с работы на пенсию в возрасте, определенном законом, собираются осуществить только 30% жителей России.

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