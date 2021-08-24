Москва, 24 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Москве проходит эвакуация посетителей и сотрудников Московского городского суда, сообщает 24 августа ТАСС со ссылкой на представителя Мосгорсуда.

Rapo.ru Мосгорсуд

Сообщается, что в здании проходит экстренная эвакуация. Причиной стало срабатывание системы оповещения о ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в «заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве» — ч. 2 ст. 207 УК РФ.