Москва, 24 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что в ноябре участники климатической конференции в Глазго придут к ключевым международным договорённостям. Пока у климатической политики нет фундамента, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в опубликованном 24 августа интервью ТАСС.

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

«Мы рассчитываем, что в ноябре в Глазго будут достигнуты ключевые международные договоренности», — сказал Решетников.

По его словам, нужен фундамент, на котором будет выстраиваться климатическая политика. Пока что её строят на песке.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что углеродная нейтральность — это одна из целей устойчивого развития. Для достижения всех целей нужен баланс, нужна оценка влияния на национальные интересы.

«Ведь никто не сказал, что надо бороться с CO2 любой ценой», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирная конференция по климату COP26 пройдёт в Глазго (Шотландия) с 31 октября по 12 ноября.

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