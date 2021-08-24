Решетников рассказал об ожиданиях от климатической конференции в Глазго
Москва, 24 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что в ноябре участники климатической конференции в Глазго придут к ключевым международным договорённостям. Пока у климатической политики нет фундамента, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в опубликованном 24 августа интервью ТАСС.
«Мы рассчитываем, что в ноябре в Глазго будут достигнуты ключевые международные договоренности», — сказал Решетников.
По его словам, нужен фундамент, на котором будет выстраиваться климатическая политика. Пока что её строят на песке.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что углеродная нейтральность — это одна из целей устойчивого развития. Для достижения всех целей нужен баланс, нужна оценка влияния на национальные интересы.
«Ведь никто не сказал, что надо бороться с CO2 любой ценой», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, всемирная конференция по климату COP26 пройдёт в Глазго (Шотландия) с 31 октября по 12 ноября.
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