Магнитогорск, Челябинская область, 24 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 26-летний гражданин осуждён за контрабанду наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

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Следователи выяснили, что местный житель заказал из Китая посылку с 50 граммами наркосредства. При её получении он был задержан.

Гражданин признал вину. Суд назначил ему 10 лет и 4 месяца колонии. Приговор уже вступил в силу.