Кубинка, Московская область, 24 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В сентябре текущего года планируется начать испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя — атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск». Об этом 24 августа сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия-2021»

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»

"Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) из акватории Белого моря намечен на сентябрь», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, источник рассказал, что испытания должны быть завершены до ледостава на Белом море и в ходе них запланировано несколько пусков «Циркона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевая машина пехоты БМП-3 в ходе следующей модернизации на «Курганмашзаводе» будет оснащена комплексом активной защиты.