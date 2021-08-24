«Отработанное поведение» — подробности избиения пациентки в Ярославле
Ярославль, 24 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова рассказала подробности избиения женщины бригадой психиатрической помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутат встретилась с родственниками пострадавшей.
Напомним, 23 августа появилось видео с камеры наблюдения, как сотрудники психиатрической помощи в лифте бьют женщину по туловищу и лицу. Депутат рассказала, что предшествовало этому.
Ребенок потерпевшей гостил у бабушки в выходные. В воскресенье бабушка и ее муж привезли ребенка матери. Дома они заметили странное поведение женщины. Оставлять ребенка в такой ситуации они побоялись и вызвали участкового. Участковый предложил вызвать психиатрическую помощь, что и было сделано. Приехавшие медики сказали, что женщина нуждается в помощи, которую оказывают в стационаре.
По словам родителей, поводов для агрессии у бригады психиатрической помощи не было.
По словам депутата, к нервному срыву женщину могли привести финансовые трудности. Бобрякова подозревает, что пациентка не первая, кто столкнулся с насилием.
Как полагает Бобрякова, для исключения таких случаев бригады психиатрической помощи следует оснащать видеорегистраторами. Обращение об этом она планирует написать в Минздрав.
Сейчас по факту произошедшего начал проверку Следственный комитет, медики отстранены от работы.