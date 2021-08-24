Ярославль, 24 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова рассказала подробности избиения женщины бригадой психиатрической помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутат встретилась с родственниками пострадавшей.

Yarnews.net Кадр избиения

Напомним, 23 августа появилось видео с камеры наблюдения, как сотрудники психиатрической помощи в лифте бьют женщину по туловищу и лицу. Депутат рассказала, что предшествовало этому.

Ребенок потерпевшей гостил у бабушки в выходные. В воскресенье бабушка и ее муж привезли ребенка матери. Дома они заметили странное поведение женщины. Оставлять ребенка в такой ситуации они побоялись и вызвали участкового. Участковый предложил вызвать психиатрическую помощь, что и было сделано. Приехавшие медики сказали, что женщина нуждается в помощи, которую оказывают в стационаре.

«Со слов родителей, она не сопротивлялась. Сопротивляться начала только на лестничной клетке, у неё началась истерика, что у неё хотят забрать ребенка», — рассказала депутат Наталия Бобрякова.

По словам родителей, поводов для агрессии у бригады психиатрической помощи не было.

«Когда они её вывели на улицу, отчим увидел, что она в крови. Он говорит: «Что с ней?» Они говорят: «В лифте головой билась, мы не могли её удержать». То, что произошло в лифте, они увидели из видео», — рассказывает депутат.

По словам депутата, к нервному срыву женщину могли привести финансовые трудности. Бобрякова подозревает, что пациентка не первая, кто столкнулся с насилием.

«Ситуация просто чудовищная. По их поведению видно, что это отработанное поведение. Они оборачивались, ждали, когда дверь закроется. Это целенаправленная системная агрессия. Я боюсь даже представить, что происходит за стенами, куда не пускают родственников. Страшно представить», — говорит депутат.

Как полагает Бобрякова, для исключения таких случаев бригады психиатрической помощи следует оснащать видеорегистраторами. Обращение об этом она планирует написать в Минздрав.

Сейчас по факту произошедшего начал проверку Следственный комитет, медики отстранены от работы.