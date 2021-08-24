Москва, 24 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 с QR-кодом при стандартной эпидемиологической ситуации действует один год после окончания процедуры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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«Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода — один год», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране срок действия QR-кода может быть ограничен до шести месяцев.

В ведомстве отметили, что для лиц с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус QR-код действует 72 часа, а для переболевших COVID-19 — в течение полугода с момента выздоровления.