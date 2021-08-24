Бугуруслан, Оренбургская область, 24 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Бугуруслане Оренбургской области на скамье подсудимых оказался 34-летний мужчина, совершивший нападение на ребенка с целью ограбления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

diegoattorney За решеткой

Преступление совершено в феврале 2021 года. Злоумышленник подошел в школьнице на улице сзади и, обхватив ее голову руками, потянул назад. Девочка потеряла равновесие и упала. Мужчина выхватил из рук ребенка мобильный телефон и убежал.

Суд приговорил грабителя к трем годам лишения свободы с отбываем срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.