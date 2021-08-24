Калуга, 24 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В канун нового учебного года за счёт федерального бюджета в Калужской области планируется приобрести до десяти школьных автобусов, за счет областного бюджета — 14, в том числе пять — для перевозки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в регионы страны поступят 16 тысяч новых школьных автобусов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

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С целью централизации и обеспечения безопасности перевозок школьников в сельской местности в 2002 году в Калужской области было создано Государственное казенное учреждение «Школьный автобус», которое до сих пор является единственным в России подобным государственным учреждением. Опыт его работы, отмеченный Министерством транспорта Российской Федерации, показал, что это наиболее рациональная форма управления детскими перевозками. Автопарк «Школьного автобуса» Калужской области насчитывает 365 единиц автотехники. Здесь трудятся 368 человек, из которых водителей — 292 человека, ремонтников и младшего обслуживающего персонала — 76 человек. Централизация управления транспортом в одном учреждении позволяет осуществлять закупку новых автобусов и их полное содержание, контролировать использование по прямому назначению.

В 2020/21 учебном году школьными автобусами к месту учебы ежедневно перевозилось 12 тыс. 242 ребенка (в 2019/20 году — 11 тыс. 900 детей), в том числе 1 012 — для занятий в спортивных секциях. Ежегодно количество перевозимых детей увеличивается. В дополнение к имеющимся 282 маршрутам школьных автобусов (259 — в школы и 23 — в ФОКи) в наступающем учебном году планируется открытие 10 новых и продление 35 действующих маршрутов. Ежедневный суммарный пробег школьных автобусов составляет 32 тыс. 94 км. Помимо этого в прошлом учебном году на экскурсии в различные города России выезжало около 3 тыс. 500 учащихся, а с 2005 года — более 120 тыс. детей.

Парк школьных автобусов постоянно модернизируется. За период с 2016 года приобретено 282 единицы транспорта: 98 школьных автобусов получены по федеральному проекту «Школьный автобус» и 184 закуплены за счет средств областного бюджета. Обеспечивать высокий уровень безопасности детских перевозок позволяет введенная в действие с 2005 года система глобальной спутниковой навигации ГЛОНАСС. Все школьные автобусы оснащены тахографами, а в ближайшее время будут оборудованы и системами видеонаблюдения, что обеспечит контроль за происходящим в салоне автобуса и на водительском месте.

Между тем, власти области серьёзно беспокоит ситуация, когда школьные автобусы учащихся доставляют в школы, а их младших братьев и сестёр в детские сады — нет.

«Надо этот вопрос решить обязательно. И те нестыковки в нормативной базе, которые ещё существуют, надо привести в соответствие с требованиями жизни. Нелепо выглядит, когда автобус со школьниками уезжает, а родители с дошколятами вынуждены за этим автобусом на перекладных добираться до садика, который расположен рядом со школой. Уверен, что мы этот вопрос решим вместе», — отметил калужский губернатор Владислав Шапша.