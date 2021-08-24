Барнаул, 24 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul — не поддерживает предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) ввести уголовную ответственность за подмену номеров. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«Действительно, пострадают банки, ретейл и прочие сервисы с многоканальным call-центром, где клиентов обслуживают с одного номера. Опять же, заблокировать все приложения и программные комплексы по IP-телефонии будет физически нереально, ведь у них огромное количество легальных пользователей, что выльется в огромные суммы судебных исков. Тот же Telegram уже блокировали и запрещали. Хотя и в «тележке» противоправного сегмента хватает. Чем закончилось, вы знаете.

Лично я не поддерживаю такие решения. Запретный плод сладок, поэтому чем больше будет блокировок, тем больше найдут решений. И вполне возможно, что новые «дыры» и «обходы» будут ещё серьёзнее угрожать финансовой безопасности граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой ввести уголовную ответственность за организацию сервиса подмены телефонных номеров и, возможно, за сам процесс подмены выступил Общероссийский народный фронт. По данным «Коммерсанта», соответствующее письмо было направлено в адрес главы Минцифры Максута Шадаева.

Читайте также: ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену номеров