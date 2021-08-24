Джакарта, 24 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей о возможности возникновения волн высотой до 6 метров с 24 по 26 августа 2021 года, сообщает Rakyat Merdeka.

Datanami.com Волны

Высокая скорость ветра наблюдалась в водах к югу от Бантена, в Индийском океане, в море Банда и в восточной части моря Арафуру.

Волны высотой 4−6 метров могут представлять угрозу безопасности судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, тектоническое землетрясение потрясло портовый город Индонезии Сиболга.