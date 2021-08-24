Москва, 24 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок и условия предоставления субсидий для разработчиков аппаратно-программных комплексов для развития технологий искусственного интеллекта. Об этом 24 августа сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Субсидии будут предоставлены на разработку технологий, которые будут востребованы в высокотехнологичных отраслях экономики, на проекты, которые реализуют в течение шести лет. Размер субсидии может достигать 500 млн рублей в год. Таким образом, в целом проект может получить поддержку до 3 млрд рублей.

Государственная поддержка, уточнили в правительстве, позволит компенсировать до 70% затрат на разработку.

«Деньги, в частности, можно направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов аппаратно-программных комплексов и их пилотных партий», — говорится в сообщении на сайте.

При этом получатель субсидии должен дать обязательство, что выручка от реализации программ как минимум вдвое превысит размер субсидии.

На сайте Минпромторга будут опубликованы порядок и условия участия проектов в отборе на получение господдержки.