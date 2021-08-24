Элиста, 24 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии жертвами коронавируса стали 516 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Калмыкии режим коронавирусных ограничений продлён почти до конца сентября. За последние сутки в регионе выявили 102 новых носителя инфекции.