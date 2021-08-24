Москва, 24 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Шагающего робота, способного с помощью универсальных компонентов к эффективному передвижению, как в водной, так и в воздушной среде, создали российские разработчики. Об этом 23 августа рассказал старший научный сотрудник Института проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН Максим Князьков.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». Реж. Роман Качанов. 1981. СССР Робот

«Создание компонента для шагающих роботов стало результатом изучения поведения в воде вакуумных контактных устройств, отвечающих за способность робота ходить. Мы получили точные динамические характеристики, которые позволили рассчитать оптимальные режимы работы. Они учитывают необходимую силу прижатия контактного устройства и скорость его фиксации на вертикальной поверхности в зависимости от того, на какой глубине находится робот», — приводит его слова ТАСС.

При этом разработчики считают, что такого рода универсальные роботы могут быть использованы в целях автоматизации обследования нефтяных платформ, танкеров, кораблей и технических сооружений, так как они способны двигаться по поверхностям произвольного наклона, как в воздушной, так и в водной среде.

«Он (робот — ред.) может использоваться для замеров остаточной толщины металла, проверять целостность сварных швов и проводить ремонт. Роботизация в этой сфере позволит сократить влияние человеческого фактора. В будущем это поможет снизить риски аварий и травм», — отметил Князьков.

Также указывается, что разработчикам удалось создать универсальное вакуумное контактное устройство, позволяющее автоматически перестраивать режим управления роботом с учетом влияния подводного давления.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа глава американской Tesla компании Илон Маск заявил, что в 2022 году его компания намерена представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot.