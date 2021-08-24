В России создали робота для слежения за морскими платформами и судами
Москва, 24 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Шагающего робота, способного с помощью универсальных компонентов к эффективному передвижению, как в водной, так и в воздушной среде, создали российские разработчики. Об этом 23 августа рассказал старший научный сотрудник Института проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН Максим Князьков.
«Создание компонента для шагающих роботов стало результатом изучения поведения в воде вакуумных контактных устройств, отвечающих за способность робота ходить. Мы получили точные динамические характеристики, которые позволили рассчитать оптимальные режимы работы. Они учитывают необходимую силу прижатия контактного устройства и скорость его фиксации на вертикальной поверхности в зависимости от того, на какой глубине находится робот», — приводит его слова ТАСС.
При этом разработчики считают, что такого рода универсальные роботы могут быть использованы в целях автоматизации обследования нефтяных платформ, танкеров, кораблей и технических сооружений, так как они способны двигаться по поверхностям произвольного наклона, как в воздушной, так и в водной среде.
«Он (робот — ред.) может использоваться для замеров остаточной толщины металла, проверять целостность сварных швов и проводить ремонт. Роботизация в этой сфере позволит сократить влияние человеческого фактора. В будущем это поможет снизить риски аварий и травм», — отметил Князьков.
Также указывается, что разработчикам удалось создать универсальное вакуумное контактное устройство, позволяющее автоматически перестраивать режим управления роботом с учетом влияния подводного давления.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа глава американской Tesla компании Илон Маск заявил, что в 2022 году его компания намерена представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot.