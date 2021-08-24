Пермь, 24 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении мужчины, который убил супругу, расчленил ее тело и разбросал фрагменты в районе железной дороги, сообщает телеканал «РифейПермь».

Petr Kratochvil Топор

Жуткое преступление совершено в майские праздничные дни 2021 года в Закамске. Во время конфликта мужчина набросился на жену и перерезал ей горло. Чтобы скрыть следы убийства, пермяк решил избавится от тела супруги, расчленив его. В ход пошли топор, пила и ножовка.

Помощник прокурора Кировского района Перми Инна Лежнева отметила, что отчленение частей тела производилось после наступления смерти женщины. Нельзя это расценивать как совершение преступления с особой жестокостью или что-то подобное.

Суд приговорил мужчину к десяти с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, дочери погибшей мужчина должен выплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.