Элиста, 24 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 24 августа. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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Лечение в ковидных стационарах получают 880 человек, из них 31 пациент находится в тяжёлом состоянии. На самоизоляцию отправлено 4 316 жителей республики.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 27 489 жителей Калмыкии, выписаны с выздоровлением 24 058 носителей инфекции.