Нальчик, 24 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии упал в оросительный канал 12-летний ребенок. Спастись мальчику не удалось, его тело нашли к вечеру 23 августа спасатели, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

«В городе Баксан в оросительный канал «Баксано-Малкинский» упал мальчик 2009 года рождения. По состоянию на 17:40 тело мальчика нашли без признаков жизни и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,— говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет по региону организовал по данному факту доследственную проверку. В ходе нее были установлены обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Инцидент произошел между селением Баксаненок и городом Баксан. Погибший мальчик вместе со своими сверстниками находился возле оросительного канала. Ребенок сорвался в канал, и его унесло течением.