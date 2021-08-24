Москва, 24 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Цифровизация значительно повысила в РФ собираемость налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Виктор Солнцев. Так он прокомментировал инициативу одного из руководителей ТПП Московской области о том, что плановые проверки должны изжить себя окончательно в существующих цифровых реалиях.

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«Опыт 2020 года, осложненного локдауном, показал, что при снижении деловой активности налогов было собрано больше, чем в 2019 году. Это означает, что цифровизация значительно повышает собираемость налогов, — сказал Солнцев. — В условиях тотальной цифровизации все проверки можно алгоритмизировать и автоматизировать. На данный момент объем информации, доступной контролирующим органам, позволяет взаимодействовать с каждым налогоплательщиком индивидуально, предлагая конструктивные алгоритмы выхода из проблемных ситуаций».

Кроме того, по его словам, целесообразно предоставлять услугу страхования бизнеса от ошибок управления, не являющихся серьезным нарушением законодательства.

«А само законодательство по малому бизнесу и связанные с предпринимательством нормативные документы необходимо упростить и избавить от внутренних противоречий», — сказал Солнцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что снижение в России количества проверок предпринимателей не приводит ни к каким катастрофам.