Якутск, 24 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Заготовка кормов для животных на территории Якутии в этом году не закрывает потребность региона в сене, сенаже и силосе. Из-за засухи план выполнен только на 54%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Pxhere.com Стадо коров

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По сравнению с прошлым годом, травы в Якутии собрали почти на 30% меньше. Силоса заготовлено 6 865 тонн при плане 26 867 тонн, сенажа — 1 548 тонн при плане 14 766 тонн.

Ещё порядка 40 тыс. тонн кормов республика надеется успеть заготовить до осени своими силами. Сено также будут закупать в Амурской области, Забайкальском крае и Магаданской области.

«Мы обязательно решим эти проблемы. Уверен, что сельское хозяйство, не смотря на тяжелейшую ситуацию, нормально пройдет зимовку», — подчеркнул глава республики Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, лето 2021 года в Якутии было аномально жарким и сухим. По этой причине в республике сильнее, чем обычно, горели леса.