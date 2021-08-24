Тула, 24 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Массовую драку устроили хоккеисты молодежных команд после матча на Кубок губернатора, об этом сообщили тульские СМИ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Как сообщает «Первый Тульский», почти все игроки команд «Академия Михайлова» (Тула) и «Крылья Советов» (Москва) сразу после финального свистка арбитра вместо традиционного рукопожатия начали потасовку, разнять спортсменов не могли в течение нескольких минут. Матч, кстати, закончился со счетом 3:1 в пользу тульских хоккеистов.

Решением дисциплинарного комитета турнира, нескольких игроков обеих команд дисквалифицировали на одну игру. Вместо них на поле выйдут другие спортсмены.

«Кубок губернатора Тульской области» по хоккею проходит в Туле и Новомосковске с 22 по 26 августа. В нем принимают участие восемь команд Молодежной хоккейной лиги из Западной и Восточной конференции.