Тбилиси, 24 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Панкисском ущелье (Кахетия, Грузия) задержали пятерых человек, которых обвиняют в участии в террористической организации. Об этом 24 августа сообщает «Общественное телевидение».

Aleksey Muhranoff Панкисское ущелье. Грузия

По информации журналистов, спецоперация проходила в двух сёлах: Дуиси и Корети. Члены семей задержанных рассказали, что обысков не было, а правоохранители забрали только мобильные телефоны обвиняемых.

Сообщается, что информацию о задержании подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. В ведомстве отметили, что задержанных обвиняют по статье 327 уголовного кодекса, которая предусматривает членство в террористических организациях и руководство ими. Подробности в СГБ пообещали обнародовать позже.

Стоит отметить, что в Панкисском ущелье грузинские правоохранители периодически проводят спецоперации по задержанию подозреваемых в участии в террористических организациях. В декабре 2017 года там задержали пятерых человек.